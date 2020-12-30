Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід Микитасю

Шевченківський районний суд міста Києва почне розгляд питання щодо обрання запобіжного заходу екснардепу Максиму Микитасю 30 грудня о 14:00.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду у Фейсбуці.

«30 грудня 2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва відбудеться судове засідання з розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу відносно Микитася М.В.», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше у НАБУ висловлювали занепокоєння, що справу Нацполіції щодо експрезидента "Укрбуду" Максима Микитася можуть використовувати для тиску на нього як викривача корупції у вищих ешелонах влади.

8 грудня на парковці супермаркету NOVUS у Києві четверо осіб викрали юриста фірми, що надавала послуги власнику відомої будівельної компанії. Поліцейські затримали виконавців і звільнили потерпілого.

Правоохоронці встановили організаторів, серед яких лідер злочинної групи (ув’язнений за вбивство) і кримінальний авторитет (перебуває в РФ), а також замовника злочину – власника відомої будівельної компанії.

За вказівкою замовника викраденого юриста змусили написати боргову розписку на 800 тисяч доларів.

29 грудня Нацполіція повідомила про підозру Микитасю у причетності до викрадення юриста. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що правоохоронці проситимуть для Микитася запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також у Нацполіції наголосили, що оголошення підозри експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю не пов'язане із розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що Микитась дав викривальні показання на заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.