Україна розраховує на 150-200 тисяч доз COVID-вакцини у лютому – МОЗ

МОЗ розраховує на доставку 150-200 тисяч доз вакцини від коронавірусу в лютому.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

«У нас є чітке підтвердження по COVAX, щодо поставки наприкінці першого кварталу 2021 року, ми розраховуємо на березень. По друге, обсяг поставки загалом по COVAX це 8 млн доз , з яких перший транш 1,2 млн доз. Окрім цього ми на завершальній стадії (перемовин — ред.) з компаніями виробниками-вакцин щодо підписання договорів. Думаю найближчими днями ми підпишемо. Нам треба привезти вакцину якомога раніше. І ми розраховуємо виходячи з результатів перемовин, що в лютому ми будемо в змозі доставити вакцину і в лютому почати масштабну вакцинацію. Не 5 тисяч доз, не 10 тисяч доз, а саме та кількість, яка дозволить нам розпочати весь процес вакцинації поетапно. Ми виходимо, щоб це було не менше 150-200 тисяч доз», - сказав Степанов.

Він нагадав, що МОЗ затвердив план вакцинації на 2021-2022 роки, який передбачає 5 етапів вакцинації. Вакцинація буде добровільною. На першому етапі буде вакциновано 355 тисяч осіб, в першу чергу медики, військові ООС, люди з груп ризику.

Степанов додав, що Україна спроможна забезпечити холодовий ланцюг для зберігання вакцини з розрахунку на поставку до 300 тисяч доз вакцини на тиждень.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 29 грудня виявлено 1 037 362 випадків COVID-19, із них за добу - 6 988.

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