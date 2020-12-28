Підготовка диверсій і терактів: цьогоріч СБУ затримала 11 агентів спецслужб РФ

Протягом 2020 року контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність 4 агентурних мереж та затримала 11 агентів російських спецслужб, трьох з яких - під час спроби вчинення диверсій і терактів на об’єктах критичної інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

У відомстві нагадали, що агента ФСБ РФ, який мав підірвати сховище з аміаком на території ПАТ «Сєверодонецьке об’єднання «Азот», засуджено до 10 років ув’язнення. Вирок у вигляді позбавлення волі на 12 років отримали двоє громадян, які за завданням так званого ЦСО "МДБ ДНР" брали участь у вчиненні теракту в Донецькій області.

Діяльність СБУ у 2020 році / Фото: СБУ

Ще один агент ФСБ був затриманий на Луганщині. Він намагався передати іноземній стороні секретну документацію щодо розробленого оборонною промисловістю України ракетного комплексу «Нептун».

Також агентура спецслужб РФ була виявлена в органах державної влади та серед правоохоронців: колишній генерал-майор СБУ, посадовець одного з міністерств тощо.

На території Херсонської та Волинської областей контррозвідка СБУ викрила цілі агентурні мережі. Першою керувала експрацівниця облдержадміністрації, а члени другої збирали інформацію про військові об’єкти регіону.

Загалом у 2020 році за матеріалами контррозвідки розпочато 288 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки.

Серед цих проваджень 76 стосуються державної зради, 50 – терористичної та диверсійної діяльності, 9 – посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, 4 – шпигунства.

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Упродовж року також набули чинності 92 вироки, у тому числі 30 за державну зраду і 20 - за терористичну діяльність.

Задокументовано порушення норм міжнародного права та достроково припинено акредитації 5 іноземних дипломатів.

Окрім того, контррозвідка СБУ активно працювала у сфері охорони державної таємниці: у 111 випадках скасовано допуск до неї, 125 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Також викрито 289 фактів іноземного громадянства серед представників органів влади і управління, в т.ч. секретоносіїв, йдеться у повідомленні.