Контррозвідка СБУ не раз доводила ефективність, запобігаючи спробам розхитати країну - Зеленський

Контррозвідка СБУ не раз доводила ефективність, запобігаючи спробам розхитати країну - Зеленський

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників підрозділу з Днем контррозвідки Служби безпеки України,

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт глави держави.

"Сьогодні підрозділ, в якому ви служите, відзначає чергову річницю від дня свого утворення... За роки існування вітчизняна контррозвідка не раз доводила свою ефективність, запобігаючи намаганням ворога розхитати нашу країну зсередини", - зазначив Президент.

Він підкреслив, що діяльність контррозвідників спрямована на упередження загрозам безпеці України, потребує не тільки найширшої компетенції та професіоналізму, а й безмежної відданості своїй справі.

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Президент висловив переконання, що контррозвідники й надалі будуть залишатися зразком у виконанні службового обов’язку, прикладом високої майстерності та патріотизму.

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Як відомо, у перші роки незалежності України контррозвідувальні функції було покладено на Головне управління контррозвідки СБУ, створене 27 грудня 1991 року наказом голови Служби нацбезпеки України.

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