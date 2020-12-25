Епіфаній привітав із Різдвом християн західного обряду

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом.

Як передає Укрінформ, про це він написав на сторінці у Фейсбуці.

"Сердечно вітаю наших братів і сестер у Христі з інших Помісних Православних Церков, Екзарха Вселенського Патріарха в Україні, християн латинського обряду та всіх, хто сьогодні святкує радісну подію для всього людства – Різдво нашого Спасителя! Цього дня разом з вами ми відчуваємо щастя, єднання у любові та добрі, яким є для нас всемилостивий Господь. Бажаємо, щоби Люблячий Небесний Отець обдарував вас усіма ласками і благословляв усі добрі наміри" - йдеться у привітанні Предстоятеля.

Епіфаній наголосив, що понад два тисячоліття минуло від Різдва Христового, і цей час супроводжувався різноманітними викликами та випробуваннями. Прихід Сина Божого у цей світ дає можливість людям змінитися на краще.

"Різдво Христове нагадує нам про безмежну до нас любов Бога, Який зійшов із небес і став Людиною, щоби ми могли обожитися за благодаттю й осягнути вічне і блаженне життя. Не біймося жити з Богом, відкривши Йому двері у свої серця. Відтак ми ніколи не будемо самотніми в радості, а також у час випробувань, які маємо долати задля духовного зростання. Предвічний Бог завжди з нами та робить усе заради нашого блага. Подія Різдва Христового об'єднує усіх нас у мирі та злагоді одне з одним. У молитві висловлюємо вдячність Богові за Його щедроти. Просимо у Творця зцілити наші рани та дарувати духовної наснаги. З надією на Господа віримо в краще майбутнє з Його допомогою. Щасливого Різдва Христового", - підкреслив Епіфаній.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 25 грудня, Різдво Христове за Григоріанським календарем відзначають Католицька церква, протестантські церкви, а також більшість помісних православних церков.