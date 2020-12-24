Президент: Важливо спробувати відпустити тяжкі емоції цього року

Президент Володимир Зеленський 24 грудня ще раз звернувся до українців із нагоди Різдва за західним обрядом: говорив про важкі випробування та дефіцит святкового настрою.

Відповідне повідомлення опубліковане у фейсбуці Глави держави, передає Укрінформ.

"Сьогодні для мільйонів наших людей і в Україні, й за кордоном – вечір перед Різдвом. Щиро вітаю кожного, хто святкує. Добре, що хоча б стосовно різниці в календарних датах серед українців цього року не було великих суперечок. Це вже позитив. Різдво Христове – це ж не про дату, а про оновлення та надію. Про те, що люди завжди мають шанс змінитися, прийшовши, як за зіркою, до того, що є справді цінним. Про те, що хоча б інколи треба мати змогу розширити горизонт і зазирнути в майбутнє", - наголосив Зеленський.

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За його словами, 2020 рік був роком "великих випробувань, шокуючої пандемії та карантинів, нових економік і суттєво обмежених комунікацій", тому для багатьох українців святковий настрій зараз у дефіциті.

"Але все ж таки вкрай важливо спробувати відпустити тяжкі емоції цього року, щоб мати чисте серце для 2021-го", - переконаний Глава держави.

Разом із цим Зеленський закликав не забувати про військових, які забезпечують "наше з вами життя", і медичних працівників, які захищають Україну "на другому фронті – ковідному".

Як повідомлялося, 24 грудня християни, що святкують Різдво за Григоріанським календарем, відзначають Святвечір або Надвечір’я Різдва Христового.