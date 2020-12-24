Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом

Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом.

Як передає Укрінформ, вітання оприлюднено на сайті Глави держави.

"Народження у Вифлеємі Сина Божого подарувало людям надію на спасіння, а також віру в те, що добро й милосердя обов’язково переможуть. Нехай вони наповнять наші серця, а особливо тепер – коли завершується рік, сповнений важких випробувань", - сказав Президент.

Володимир Зеленський додав: "Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємось один від одного. Носимо маски, але хочемо бачити усмішки на обличчі наших батьків, наших коханих, наших дітей, нашої України".

Глава держави побажав, щоб з Різдвом у кожну родину прийшла злагода, у кожну домівку – достаток, а на українську землю – тисячолітні мир і процвітання.

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"Бажаю всім веселих, теплих, смачних, а головне – здорових Різдвяних свят! Бережіть себе і людей поруч з вами! Христос народився! Славімо його!", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 24 грудня християни, що святкують Різдво за Григоріанським календарем, відзначають Святвечір або Надвечір’я Різдва Христового.

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