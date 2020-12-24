Замах на депутата Соболєва: Обвинувачений частково визнав провину

В судовому засіданні щодо справи замаху на життя депутата обласної ради В'ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його трирічний син, один з обвинувачених частково визнав свою провину.

Як передає Укрінформ із посиланням на hromadske, про це повідомив прокурор у справі Максим Червоний.

Андрій Лаврега — один з обвинувачених у цій справі — зізнався у підробці документів, необережному поводженні зі зброєю, вбивстві дитини з необережності, але заперечив факт умисного замаху на життя Соболєва.

«Він повідомив, що він не хотів своїм пострілом вбити Соболєва. На уточнення однієї з суддів про мету пострілу, Лаврега зазначив, що вчинив це з метою залякування», — розповів прокурор.

Читайте також: У справі про замах на Соболєва повідомили ще одну підозру

Також в засіданні Лаврега вибачився перед потерпілими.

"Другий обвинувачений Євген Семенов, якому інкримінують пособництво у замаху на життя Соболєва, не визнає провини. Також суд визначив порядок дослідження доказів: спочатку суд дослідить матеріальні докази, потім допитає свідків, потерпілих і в останню чергу самих обвинувачених", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, увечері 1 грудня в Києві в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом авто перебував депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" і член комісії з питань бюджету і фінансів.

У понеділок, 2 грудня, столичні поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві трирічного Сашка Соболєва, яким згодом повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, скоєне на замовлення за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Підозрюваними є добровольці Андрій Лаврега та Олексій Семенов. 4 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і Лаврезі, і Семенову.

Раніше ЗМІ повідомляли, що депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв назвав прізвища кількох осіб, від яких він вимагає пройти перевірку на детекторі брехні, щоб довести, що вони не причетні до погроз і замаху на нього.

Серед цих осіб - ексглава Вищого госпсуду Віктор Татьков і його ексзаступник Артур Ємельянов, а також колишній народний депутат Олександр Грановський.

Пізніше мати загиблого хлопчика Інна Соболєва написала, що не вважає Грановського причетним до вбивства її сина.

13 січня Офіс генпрокурора доручив розслідувати справи замаху на сім'ю депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його трирічний син, Головному слідчому управлінню Національної поліції.

30 квітня повідомлено про підозру ще одній особі, яка може бути причетна до вбивства 3-річної дитини депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва та замаху на вбивство самого депутата.

Фото: Вікторія Рощина, hromadske