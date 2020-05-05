Замах на депутата Соболєва: одного з підозрюваних залишили під арештом

Київський апеляційний суд залишив під вартою одного з підозрюваних у замаху на умисне вбивство депутата Київської ОДА В'ячеслава Соболєва.

Про це інформує пресслужба суду.

«Київський апеляційний суд залишив під вартою одного з підозрюваних у замаху на умисне вбивство депутата Київської обласної ради та вбивстві його малолітнього сина в центрі Києва у грудні 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5 травня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва від 25 березня 2020 року, якою було задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НПУ і застосовано щодо підозрюваного Раєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування строком до 23 травня 2020 року.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського суду від 25 березня залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

У суді нагадали, що «громадянин Р. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч. 2 ст.15, п. 11,12, ч. 2 ст.115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України».

За даними ЗМІ, йдеться про Олександра Раєва, який є уродженцем Ірпеня. Йому і росіянину Ібрагіму Шахгірієву («Орц» - ред.) суд 25 березня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави.

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Як повідомлялося, увечері 1 грудня в Києві в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом авто перебував депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" і член комісії з питань бюджету і фінансів.

У понеділок, 2 грудня, столичні поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві трирічного Сашка Соболєва, яким згодом повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, скоєне на замовлення за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Підозрюваними є добровольці Андрій Лаврега і Олексій Семенов.

4 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і Лаврезі, і Семенову.

Раніше ЗМІ повідомляли, що депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв назвав прізвища кількох осіб, від яких він вимагає пройти перевірку на детекторі брехні, щоб довести, що вони не причетні до погроз і замаху на нього.

Серед цих осіб - ексглава Вищого госпсуду Віктор Татьков і його ексзаступник Артур Ємельянов, а також колишній народний депутат Олександр Грановський.

Пізніше мати загиблого хлопчика Інна Соболєва написала, що не вважає Грановського причетним до вбивства її сина.

13 січня Офіс генпрокурора доручив розслідувати справи замаху на сім'ю депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його трирічний син, Головному слідчому управлінню Національної поліції.

30 квітня повідомлено про підозру ще одній особі, яка може бути причетна до вбивства 3-річної дитини депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва та замаху на вбивство самого депутата.