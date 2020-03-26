Убивство 3-річного сина депутата: прокуратура оголосила ще дві підозри

Прокуратура повідомила про підозру іще двом особам у причетності до убивства 3-річного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.

"Повідомлено про підозру ще двом особам, які можуть бути причетні до нападу на родину депутата Київської облради та вбивства його 3-річного сина в центрі Києва в грудні 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі-розшукові дії.

У відомстві нагадали, що у січні поточного року ОГП змінив підслідність і групу прокурорів в даному кримінальному провадженні. Наразі п’яти особам повідомлено про підозру.

Як повідомлялося, увечері 1 грудня в Києві в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом автомобіля перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" і член комісії з питань бюджету і фінансів.

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У понеділок, 2 грудня, столичні поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві трирічного Сашка Соболєва, яким згодом повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, скоєне на замовлення за попередньою змовою групою осіб) КК. Підозрюваними є добровольці Андрій Лаврега і Олексій Семенов.

4 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і Лаврезі, і Семенову.

Раніше ЗМІ повідомляли, що депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв назвав прізвища кількох осіб, від яких він вимагає пройти перевірку на детекторі брехні, щоб довести, що вони не причетні до погроз і замаху на нього. Серед цих осіб - ексглава Вищого господарського суду Віктор Татьков і його ексзаступник Артур Ємельянов, а також екснардеп Олександр Грановський.

Пізніше мати загиблого хлопчика Інна Соболєва написала, що не вважає Грановського причетним до вбивства її сина.

13 січня Офіс генпрокурора доручив розслідувати справи замаху на сім'ю депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його трирічний син, Головному слідчому управлінню Національної поліції.