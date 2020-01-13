Справу щодо убивства 3-річного сина депутата Соболєва передали до Нацполіції

Офіс генпрокурора доручив розслідувати справи замаху на родину депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його трирічний син, Головному слідчому управлінню Нацполіції.

Про це йдеться на сайті ОГПУ.

Також за дорученням Офісу змінено групу прокурорів — надалі процесуальне керівництво у справі здійснюватиме Офіс генпрокурора замість прокуратури Києва.

Раніше Соболєв заявив, що звернувся до генпрокурора з проханням передати справу вбивства його сина до ГСУ Нацполіції, але понад два тижні не міг отримати відповіді.

Як повідомлялося, ввечері 1 грудня у Києві в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом автомобіля перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" та член комісії з питань бюджету і фінансів.

У понеділок, 2 грудня, столичні поліціянти затримали двох чоловіків за підозрою в убивстві трирічного Сашка Соболєва.

Згодом їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Підозрюваними є Андрій Лаврега й Олексій Семенов.

4 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і Лаврезі, і Семенову.

Раніше ЗМІ повідомляли, що депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв назвав прізвища кількох осіб, від яких він вимагає пройти перевірку на детекторі брехні, щоб довести, що вони не причетні до погроз та замаху на нього. Серед цих осіб, — ексглава Вищого господарського суду Віктор Татьков і його ексзаступник Артур Ємельянов, а також екснардеп Олександр Грановський.

Пізніше мати загиблого хлопчика Соболєва Інна написала, що не вважає Грановського причетним до вбивства її сина.