Родина Соболєва обіцяє два мільйони за дані про замовника замаху та вбивства сина

Родина депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва готова винагородити 2 мільйонами гривень того, хто надасть інформацію про замовників замаху на Соболєва, внаслідок чого загинув трирічний син посадовця.

Про це на пресконференції заявив сам Соболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хотів би запропонувати наступне: якщо хтось нам надасть інформацію, яка підтверджуватиме замовника... ми з дружиною прийняли рішення: ми готові заплатити винагороду у розмірі 2 мільйони гривень. Якщо це буде поліція — я при всіх кажу, — ми готові ці два мільйони гривень (передати — ред.) на технічні засоби, або на що скажуть", - сказав Соболєв.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 1 грудня у Києві в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом автомобіля перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" та член комісії з питань бюджету і фінансів.

У понеділок, 2 грудня, столичні поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою в убивстві трирічного Сашка Соболєва.

Згодом їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Підозрюваними є добровольці Андрій Лаврега й Олексій Семенов.

4 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і Лаврезі, і Семенову.

Раніше ЗМІ повідомляли, що депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв назвав прізвища кількох осіб, від яких він вимагає пройти перевірку на детекторі брехні, щоб довести, що вони не причетні до погроз та замаху на нього. Серед цих осіб, — ексглава Вищого господарського суду Віктор Татьков і його ексзаступник Артур Ємельянов, а також екснардеп Олександр Грановський.

Пізніше мати загиблого хлопчика Соболєва Інна написала, що не вважає Грановського причетним до вбивства її сина.

13 січня Офіс генпрокурора доручив розслідувати справи замаху на родину депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його трирічний син, Головному слідчому управлінню Національної поліції.

Фото: Євген Котенко