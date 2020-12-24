Наукові ідеї і теорії Агатангела Кримського: у Києві презентували збірник

Вивчення творчої спадщини Агатангела Кримського стане важливим фундаментом для належної відповіді новітнім та глобальним викликам.

Таку думку висловив почесний голова наукової серії «Світові традиції державного управління» Сергій Орєхов під час міжнародного круглого столу і презентації спеціального наукового збірника «Східні традиції державотворення» в Укрінформі.

Збірник присвячений питанням актуалізації наукових ідей і теорій А.Кримського в сучасному науковому державно-управлінському дискурсі України.

"Вивчення творчої спадщини Агатангела Кримського стане важливим фундаментом поєднання нашого величного минулого та сучасних реалій для належної відповіді новітнім та глобальним викликам", - сказав Орєхов.

Він зазначив, що багатогранну творчу спадщину Агатангела Кримського вивчатиме ще не одне покоління науковців. За його словами, постать митця привертає до себе увагу не лише дослідників Сходу, які цілком слушно ще за життя вважали його засновником українського сходознавства.

"Очікуване відзначення 150-річчя з дня народження Агатангела Кримського стане приводом для згуртування вчених новітньої української держави. А вшанування його світлої пам’яті допоможе переосмислити уроки попередніх перемог і поразок у важливій боротьбі українського народу за реалізацію державної діяльності на різних її етапах", - сказав Орєхов.

Він додав, що життя вченого є чудовим зразком самовідданого служіння українській науці та державі.

У свою чергу, віцепрезидент НАНУ Олег Рафальський зазначив, що Кримський важливий ще й тим, що він брав безпосередню участь в організації Української академії наук. За його словами, своєю діяльністю він стояв на "науковому транзиті", і цей транзит дає нам можливість рухатися зі Сходу на Україну, і з України рухатися на Схід.

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"І це у нинішніх умовах дуже важливо, це може бути одним із перспективних векторів української дипломатії, а потім політики в цілому. І це треба цінувати", - сказав Рафальський.

Агатангел Кримський народився в 1871 році в українському місті Володимир-Волинський. Походив з кримськотатарського роду. Володів 60 мовами. Агатангел Кримський, не маючи й краплини української крові, присвятив своє життя українській науці та культурі. Був одним із організаторів Академії наук України. Став жертвою сталінського терору. Помер у 1942 році в казахстанській тюрмі, до якої був кинутий за звинуваченнями в антирадянській націоналістичній діяльності.