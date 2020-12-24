Зеленський хоче об'єднати захід і схід України великою дорогою

До 30-річчя Незалежності України планують завершити будівництво запорізького мосту, який символічно об'єднає захід і схід держави.

Про це Президент України Володимр Зеленський заявив під час робочого візиту до Запоріжжя, передає кореспондент Укрінформу.

"На 30 -річчя Незалежності України ми готуємо кілька інфрастурних перемог - одна з них запорізький міст. Ми хочемо об'єднати захід і схід одною великою дорогою", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що у Запоріжжі побував на підприємствах "Мотор Січ" та "Іскра".

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Запорізький міст — це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років.

У межах національної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, в 2020 році будівництво запорізьких мостів було відновлено. У лютому цього року переможцем тендеру на будівництво об’єкту було визначено турецьку компанію. Загальна вартість проєкту – 11,9 млрд грн (з ПДВ). 10 квітня ДАБІ надала дозвіл на початок будівельних робіт.