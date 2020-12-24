Платні камери в СІЗО вже «заробили» майже 2 мільйони

За користування платною послугою з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах станом на 22 грудня сплачено 1 мільйон 900 тисяч гривень.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє Міністерство юстиції.

“Станом на 22 грудня вже отримано понад 1 млн 900 тис. грн за користування камерами з поліпшеними умовами перебування в слідчих ізоляторах. Такі приміщення наразі відкрито у 22 СІЗО України”, - ідеться в повідомленні.

У Мін’юсті нагадують, що усі кошти, зароблені в ході експериментального проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів: уже відремонтовано 25 таких приміщень на 162 місця.

Зокрема зазначається, що найбільше за користування платними камерами сплачено в таких установах: Київський СІЗО - 1 135 871 грн, Одеський СІЗО - 97 236 грн, Полтавська УВП №23 - 80 300 грн, Львівська УВП - 76 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

Наприкінці липня Міністерство юстиції запустило для громадян нову послугу - подарунковий сертифікат на користування платними камерами у СІЗО без зазначення часу перебування під вартою (“Послуга наперед”).