Мін'юст планує до кінця року виставити на продаж перші три в'язниці

Міністерство юстиції має намір до кінця року виставити на продаж перші три в'язниці - у Київській області, в центрі Львова та в Одесі.

Як передає Укрінформ, про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в програмі «Право на право» на телеканалі «Дім».

За її даними, вартість тільки однієї в'язниці під Києвом перевищує 200 млн грн.

«Ми розраховуємо на те, що будуть реальні торги, що інвестори зацікавляться такою інфраструктурою для майбутніх проєктів, тому ціна ще зросте під час аукціону», – акцентувала Висоцька.

Також вона запевнила, що дешевше певної балансової вартості об'єкт не буде проданий.

«Ми ще не продали жодної в'язниці. Цей процес не такий легкий, як здається. Вперше в Україні такі інфраструктурні об'єкти будуть виставлені на продаж. І технічно підготувати документи виявилося не так просто, як ми планували», – зазначила заступниця глави Мін'юсту.

Крім цього, вона додала, що «ми рахуємо витрати держави, тому якщо, наприклад, Чернігівська колонія наповнена на 18%, то утримувати всю колонію через те, що там є швейне виробництво – недоцільно». Державі буде вигідніше її закрити і перевести жінок в іншу колонію, пояснила Висоцька.

«Все, що робить нова команда Міністерства юстиції України, спочатку сприймається неоднозначно та критикується. Критикують і наші проєкти розпродажі в'язниць, і проєкт «Платні камери». Але ми продаємо тільки надлишкове майно, яке не використовується, для того, щоб оптимізувати витрати», - наголосила вона.

Як повідомлялося, за даними Мін'юсту, в Україні налічується 27 законсервованих в'язниць, які не використовуються останні два роки, тому їх планують виставити на продаж.