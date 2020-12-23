Більшість українців відчули погіршення фінансової ситуації в родині

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

“Більше 70% вважають, що економічне становище в Україні погіршилось за останні пів року, 17% думають, що воно не змінилося, і лише 7% помітили покращення”, - йдеться в результатах дослідження.

Також повідомляється, що 56% респондентів відчули погіршення фінансової ситуації в родині, 37% – відсутність змін, лише 7% – покращення.

Настрої щодо майбутнього також не є надто оптимістичними: лише 16% вважають, що в найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 32% вважають, що вона не зміниться, і 47% - очікують погіршення.

Зазначається, що серед населення переважають емоції розчарування (42%) та надії (32%).

При цьому лише 18% вважають, що в цілому справи в Україні ідуть у правильному напрямку, водночас більшість (71%) – протилежної думки.

Загалом причину можливої економічної кризи більшість опитаних бачать у некомпетентності влади (63%), хоча чверть вважає, що економічний занепад настане через коронавірус. Ще 9% бачать причиною війну на Донбасі. При цьому кількість тих, хто пояснює ситуацію в економіці некомпетентністю влади, за останні пів року зросла з 53 до 63%.

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Ключовими загальнонаціональними проблемами громадяни вважають корупцію, війну на Донбасі, економічну кризу, некомпетентність влади та епідемію коронавірусу. При цьому на особистісному рівні до перелічених проблем додається ще й низька якість медицини, а проблема економічної кризи вже очолює «рейтинг проблем», зазначають соціологи.

Опитування проводилось 16-20 грудня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Опитано 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.