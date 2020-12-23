Зеленський очолює рейтинг довіри до політиків

Рейтинг довіри серед національних політиків очолює Президент Володимир Зеленський, якому довіряють 41%, а не довіряють – 56%.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

Меру Києва Віталію Кличку довіряють 30% опитаних, не довіряють – 58%; експрем'єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють 29%, не довіряють – 61%; Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову 27% довіряють і 30% не довіряють, ще 27% – не знають його.

Чинному Прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 16%, чверть не знає його і понад половина йому не довіряє.

Лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють – 73%; співголові ОПЗЖ Юрієві Бойку довіряють 24% опитаних, не довіряють 55%, ще 17% його не знають.

Експрезиденту, лідеру “Європейської солідарності” Петру Порошенку довіряють 23%, а не довіряють 74%.

Читайте також: Українці назвали Зеленського політиком року

Голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку довіряють 19%, не довіряють 66%, ще 12% – не знають.

Діяльністю Президента Зеленського задоволені 32% опитаних, не задоволені – 65%. Роботою спікера Разумкова задоволені 30%, не задоволені – 51%, не змогли оцінити – 19%. Діяльністю Прем’єр-міністра задоволені 16%, не задоволені – 65%, не змогли оцінити – 18%.

Роботою уряду та парламенту громадяни задоволені найменше – майже 80% дали негативні оцінки, і лише близько 12% – позитивні.

Також опитування засвідчило, що ідею відставки Президента та призначення дострокових виборів глави держави респонденти більше не підтримують (58%), ніж підтримують (39%). З іншого боку, ідею розпуску парламенту та дострокові перевибори підтримують більше (58%), ніж не підтримують (39%). Ініціативу відставки уряду підтримують 60% опитаних, не підтримують – 35%.

Опитування проводилось 16-20 грудня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Опитано 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.