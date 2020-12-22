Лікар: Якщо будівельник отримує 14 тисяч, а медик – 6, то це парадокс

Зарплата медика в Україні має залежати від середньостатистичної зарплати в промисловості. Якщо будівельник отримує 14 тисяч гривень, а лікар – 6 тисяч, то це парадокс.

Таку думку висловив директор КНП «Івано-Франківська міська клінічна лікарня №1» Тарас Василик в інтерв’ю Укрінформу.

«Думаю, зарплата медика в Україні має залежати від середньостатистичної зарплати в промисловості. Якщо будівельник отримує 14 тисяч гривень, а лікар – 6 тисяч, то це парадокс», - переконаний медик.

На його переконання, сьогодні українці пожинають наслідки фінансування охорони здоров’я за залишковим принципом, яке було раніше.

«Медзаклади майже не розвивались. Медична реформа стала великим кроком уперед, вона дала поштовх до правильного розвитку галузі…Якщо взяти сьогоднішні зарплати медиків плюс доплати, які передбачені за лікування хворих на COVID-19, то вважаю, що вони не є найгіршими. Це стримує людей від пошуку щастя за кордоном», - зауважив Василик.

За його словами, медична реформа сьогодні потребує корекції для покращення умов праці медиків.