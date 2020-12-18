Рада схвалила COVID-доплати для фахівців, які допомагають медикам

Рада схвалила зміни до ст.77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, якими встановила пільги та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я.

Як передає Укрінформ, за ухвалення відповідного законопроєкту №4464 в цілому проголосувало 283 народні депутати.

Як йдеться у пояснювальній записці, проєкт закону розроблено з метою підвищення рівня соціального захисту працівників медичних закладів, які залучені до надання медичних послуг, однак мають вищу немедичну освіту, що сприятиме зниженню дефіциту кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я.

Зміни стосуються професіоналів з вищою немедичною освітою - бактеріологів, біологів та ін., які надають той самий спектр медичних послуг, що й лікар-лаборант, лікар-бактеріолог та інші.

Серед іншого, згідно зі змінами, відтепер на працівників указаної категорії розповсюджуються соціальні гарантії, встановлені для медичних та фармацевтичних працівників, зокрема на: належні умови професійної діяльності; обов'язкове страхування за рахунок власника закладу охорони здоров'я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю у зв'язку з виконанням професійних обов'язків у випадках, передбачених законодавством; соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, що настала у зв'язку з виконанням професійних обов'язків; скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку у випадках, встановлених законодавством; пільгові умови пенсійного забезпечення та інше.

Цей закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набуття ним чинності.

Кабінет Міністрів з дня набуття чинності цього закону має встановити доплати до заробітної плати професіоналам з вищою немедичною освітою, які працюють у закладах охорони здоров'я та безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у розмірі, встановленому для лікарів, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 17 грудня, зареєстровано 12 630 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом за час пандемії в Україні лабораторно підтверджено 944 381 випадок захворювання на коронавірусну хворобу.