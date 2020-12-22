У справі про 50 мільйонів банку «Аркада» оголосили три підозри

Прокуратура повідомила про підозру трьом особам, які сприяли президенту банку “Аркада” у виведенні 50 млн грн фінансування з будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що між АТ АКБ «Аркада» та «підконтрольною» комерційною структурою укладено кредитний договір на 50 млн гривень, а в забезпечення виконання зобов’язань передано неіснуюче обладнання.

Таким чином президент АТ АКБ «АРКАДА», вступивши у змову з власником та керівниками комерційних підприємств, заволоділи вказаними коштами банку, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних підприємств із подальшим виведенням через придбання «сміттєвих» цінних паперів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок неповернення кредитних коштів комерційною структурою та відсутністю заставного майна, АТ АКБ «Аркада» як Управителю фонду будівництва «Патріотика» та «ЕВРИКА» завдано збитків на суму 50 млн гривень.

Нараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.