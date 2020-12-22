Майже 200 позичальників банку «Аркада» звернулись за реструктуризацією кредитів

Понад 190 позичальників АТ АКБ «Аркада» звернулися до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), аби скористатися програмою реструктуризації заборгованості за іпотечними кредитами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду.

Уже понад 190 позичальників банку «Аркада» висловили бажання скористатися програмою реструктуризації заборгованості за іпотечними кредитами фізичних осіб, запровадженою ФГВФО. Ця програма дозволяє позичальникам, які мають кредит, забезпечений іпотекою (будинком, квартирою чи іншою нерухомістю) виконати свої зобов’язання перед банком на умовах більш вигідних, ніж ті, що передбачені його кредитним договором.

У Фонді запевняють, що скориставшись програмою, боржник має можливість значно знизити фінансове навантаження та зберегти свою позитивну кредитну історію. ФГВФО закликає позичальників банку «Аркада», які мають іпотечний кредит, взяти участь у програмі реструктуризації та використати надані нею можливості.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення №601-рш від 24 вересня 2020 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ "Аркада". Раніше, 25 серпня правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Із 29 вересня 2020 року Фонд розпочав виплати вкладникам АТ АКБ "Аркада". У листопаді ФГВФО запропонував позичальникам банку «Аркада» скористатись програмою реструктуризації кредитів. Програма реструктуризації заборгованості за іпотечними кредитам фізичних осіб перед банками, що перейшли під управління ФГВФО, була розроблена та затверджена у 2018 році. Умови реструктуризації єдині для всіх банків, що ліквідуються.

У разі приєднання до програми реструктуризації для позичальника змінюється черговість погашення кредитної заборгованості. Так, на період реструктуризації у першу чергу відбуватиметься погашення основної суми (тіла) кредиту (на противагу тому, що, зазвичай, кошти спершу йдуть на покриття відсотків за користування кредитом та, інколи, на сплату пені/штрафів), а вже потім на погашення основної частини боргу. Також ставка за кредитом на період реструктуризації встановлюється на рівні 0,01% річних, а комісійна винагорода – у розмірі 1 гривні.

Важливо, що одразу після укладення договору про реструктуризацію, позичальнику необхідно буде сплатити не менш як 10% від загальної суми кредитної заборгованості (тіло + нараховані проценти + нараховані комісії), розрахованої станом на дату звернення до банку за реструктуризацією.

Особливою умовою програми є те, що місячний платіж без урахування відсотків та комісій складатиме до 10 тис. грн. Більша сума щомісячного погашення або добровільне дострокове повернення коштів за кредитним договором дозволяється за згодою позичальника без будь-яких додаткових платежів.