Офіс Президента і МЗС мають спільні проєкти просування бренду Ukraine NOW у світі - Мендель

Офіс Президента та Міністерство закордонних справ працюють над спільними проєктами просування бренду Ukraine NOW у світі.

Про це заявила прессекретар Президента Юлія Мендель під час онлайн-зустрічі в Американській торговій палаті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є розуміння того, що Ukraine Now може стати дуже класним брендом, який презентуватиме Україну за кордоном. Є дві речі для наповнення смислами цього бренду, тому що зараз він лишається досі baby, - це туризм та інвестиції... Коли ми говоримо про Ukraine NOW, то що ми хочемо зараз зробити. По-перше, Україна на BBC World News - це спільний проєкт Міністерства закордонних справ та Офісу Президента. Ми збираємося цілий місяць рекламувати Ukraine NOW на BBC World News з відео, статтями, і, власне, зараз займаємося наповнюванням смислів", - сказала Мендель.

Вона поінформувала, що МЗС наразі працює також над іншим проєктом - створенням головного сайту України, який фактично презентуватиме Україну. За словами Мендель, там можна "побачити все про туризм, інвестиції та освіту" в Україні.

Прессекретар Президента також звернула увагу на Офіс залучення інвестицій UkraineInvest , який, за її словами, останнім часом демонструє "круті результати".

"У нас є дуже амбітний проєкт стосовно того, щоб Ukraine NOW і UkraineInvest з'явилися на Таймс-сквер, і ми над цим працюємо", - зазначила Мендель.

Ukraine NOW — бренд України, розроблений креативною компанією Banda Agency та схвалений Урядом 10 травня 2018 року.