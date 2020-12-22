Із «ковідного фонду» виділили 103 мільйони на виплати за рішенням іноземних судів

Кабінет Міністрів виділив 103 млн грн із Фонду боротьби з коронавірусом Міністерству юстиції для виконання рішення Міжнародного центру із врегулювання інвестиційних спорів, прийнятого за результатами розгляду справ проти України.

Як передає Укрінформ, відповідний документ опублікований на Урядовому порталі.

"Виділити Міністерству юстиції на безповоротній основі 103 000 тис. гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для часткового відновлення видатків споживання за бюджетною програмою 3601170 “Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України” , - йдеться у документі.

Зазначається, що кошти мають бути використані на здійснення заходів із погашення заборгованості за рішенням Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів від 26 липня 2018 року у справі № АRB/14/19 за позовом Компанії “Сіті-Стейт Н.В.”, товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Практика”, товариства з обмеженою відповідальністю “Кристалл-Інвест”, товариства з обмеженою відповідальністю “Продіз” до держави Україна.

Також уряд доручив Міністерству юстиції узгодити виділення цих бюджетних коштів із Комітетом Верховної Ради з питань бюджету, а Міністерству фінансів - внести після зазначеного узгодження відповідних змін до розпису Державного бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів спрямував 6 млрд грн до Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії бюджетних коштів.