На розвиток системи трансплантації у бюджеті-21 передбачили понад пів мільярда - МОЗ

У бюджеті на 2021 рік на пілотний проєкт Міністерства охорони здоров'я з розвитку трансплантації в Україні виділено 502 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

«Фінансування пілотного проєкту збільшено в понад чотири рази і на наступний рік становитиме 502 млн гривень. На 2020 рік ця сума фінансування становила всього 112 млн гривень», - сказав Іващенко.

Він зазначив, що у рамках пілотного проєкту МОЗ фокусувалося на збільшенні медичних закладів, які мали б можливість проводити трансплантацію. На початку до переліку входило 12 закладів, а зараз вже 24. Зокрема, отримано заявку від ще 14 закладів охорони здоров'я щодо включення їх до пілотного проєкту.

Іващенко додав, що в Україні за рік було проведено сім трансплантацій серця, 19 - печінки, 91 трансплантація нирки. Також проведено 138 трансплантацій кісткового мозку.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 23 вересня ухвалив розпорядження про створення Українського центру трансплант-координації. Ця установа має здіснювати організаційно-методичне керівництво закладами охорони здоров’я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією, трансплантат-координацією, координує діяльність суб’єктів організації та надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації.