Україна піднялася на чотири сходинки в Індексі свободи людини

Україна піднялася на чотири сходинки та посідає 110-е місце в Індексі свободи людини (Human Freedom Index 2020).

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті американської неполітичної дослідницької організації Інститут Катона (Cato Institute).

Індекс вказується від 0 до 10, де 10 демонструє найбільшу свободу. Україна вже на 110-му місці з індексом 6,45.

Всього у рейтингу 162 держави.

У першій трійці - Нова Зеландія (8,87), Швейцарія (8,82) та Гонконг (8,74).

Сам індекс ґрунтується на 12 показниках, до яких входять верховенство права; безпека та захищеність; свобода пересування; свобода віросповідання; розвиток громадянського суспільства; свобода слова та передачі інформації; ідентичність і відносини; розмір органів держуправління; правова система та права власності; доступ до стійкої валюти; свобода торгівлі на міжнародному рівні; регулювання кредитування, праці та бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, Україна за останній рік піднялася на 14 позицій в Індексі людського розвитку та цього року посідає 74-те місце.