Україна значно покращила позиції в Індексі людського розвитку

Україна за останній рік піднялася на 14 позицій в Індексі людського розвитку та цього року посідає 74 місце.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у рейтингу.

Загальний коефіцієнт України дорівнює 0,779 (з максимальних 1,000).

Згідно з індексом, очікувана тривалість життя українців становить 72,1 року.

Індекс освіти вимірює середню тривалість навчання населення, яке складає 11,4 року і очікувану тривалість навчання населення – 15,1 року.

Індекс валового національного доходу на душу населення становить 13 216 доларів США.

Зазначається, що список очолює Норвегія, другу сходинку посідає Ірландія, а трійку замикає Швейцарія. До ТОП-10 увійшли Гонконг, Ісландія, Німеччина, Швеція, Австралія, Нідерланди та Данія.

Всього у рейтингу 189 країн.

У минулорічному Індексі людського розвитку Україна ще посідала 88 місце.

Щорічний звіт ООН про розвиток людського потенціалу "Індекс людського розвитку" складають з урахуванням тривалості життя жителів країни, освіти та рівня доходів.