Шмигаль: Маємо амбітну мету потрапити у ТОП-30 рейтингу Doing Business

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що входження України до ТОП-30 рейтингу Doing Business є одним із головних завдань для влади.

Про це він сказав на першій щорічній міжнародній конференції, організованій UkraineInvest, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для нас пріоритетом залишається доведення бізнес-клімату до найкращих світових стандартів. Я вже підкреслював, що ми маємо амбітну мету у найближчий час потрапити у топ-30 рейтингу Doing Business. На наш погляд, робота над забезпеченням чітких та прозорих правил гри на ринку є критично необхідним кроком для того, щоб інвестори почували себе в Україні упевнено та надійно», - підкреслив Шмигаль.

Рейтинг Doing Business – 2020 показав, що Україна досягла 64 місця у рейтингу інвестиційної привабливості, додавши за останні п'ять років 48 позицій.

Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business складається Всесвітнім банком на основі річних даних конкретної країни для порівняння простоти підприємницької діяльності.