У Чехії завершили наймасштабніший проєкт із відновлення українських місць пам'яті - посол

Наймасштабніший проєкт із відновлення українських місць пам’яті на території Чехії завершено.

Про це у Фейсбуці написав посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

"Невимовно щасливий, що нам вдалося довести до логічного завершення наймасштабніший проєкт із відновлення українських місць пам’яті на території Чехії. Йдеться про унікальний Меморіал українцям – учасникам Першої світової війни у складі армій різних країн, а також воякам Української Галицької Армії. Всього у Меморіалі було поховано 154 полеглих українців", - зазначив він.

Проєкт із відновлення українських місць пам’яті на території Чехії//Фото: Yevhen Perebyinis

"Будівництво пам’ятника розпочалося у серпні 1923 року за участі освітньо-організаційного комітету українських біженців у Брно, очолюваного головою місцевої Української академічної громади Антоном Базаром та сотником Левом Кривенеком… Ця організація змогла відносно швидко зібрати потрібну суму пожертв… Вартість виготовлення і встановлення пам’ятника становила 9 тис. крон. Дату його відкриття було встановлено на 1 листопада 1923 року і приурочено до п’ятої річниці взяття галицькими українцями влади у Львові. На відкриття до Брно приїхали представник Празького комітету західноукраїнської еміграції Іван Мельницький та представник командування частинами Української Галицької Армії, які перебували у Чехословаччині, Корнило Крушельницький", - процитував дипломат чеського історика Богдана Зілинського

Слід зазначити, що кілька українських могил в ареалі Меморіалу з’явилося вже у 30-х роках минулого століття і навіть після Другої світової війни.

Точної інформації про автора головного пам’ятника цього меморіалу не вдалося віднайти, але є підстави вважати, що створив його відомий скульптор Михайло Бринський.

За словами українського дипломата, вперше він відвідав цей меморіал на початку 2019 року і "був вражений його величністю та емоційністю і, водночас… жахливим станом".

"Рішення про те, що Посольство зобов’язане відновити Меморіал, прийшло одразу. Обсяг робіт, однак, був настільки значним, що на зустрічі з тоді щойно обраною мером міста – пані Маркетою Ваньковою - я звернувся до неї з проханням допомогти нам у цьому. Вдячний їй, що вона позитивно відгукнулася на це прохання і свого слова дотрималася", - зазначив Перебийніс.

Реалізація проєкту стала можливою завдяки ефективній співпраці Посольства, мерії м. Брно, організації Українська ініціатива в Південній Моравії та чеського реставратора Марії Вамберської.

Перший етап реконструкції був реалізований ще минулого року завдяки коштам, виділеним для цієї мети Міністерством закордонних справ України. Йшлося про реставрацію центрального елементу Меморіалу – пам’ятника, підходу до нього, стіни, таблиць, написів тощо. Пам’ятник урочисто відкрили 13 жовтня минулого року з нагоди Дня захисника України.

Впорядкування прилеглої території, на якій знаходиться кілька окремих могил, взяла на себе мерія м. Брно. І ось цей етап завершений.

"Ми, українці, таки вчимося гідно шанувати нашу пам'ять, наше минуле. Це дуже важливо. Бо, як відомо, ті народи, які цього не хочуть або не вміють робити, – не мають майбутнього", - акцентував дипломат.