Збереження місць пам’яті: Україна і Польща створюють спільну комісію

Київ і Варшава створять експертну робочу групу, яка займеться вирішенням складних питань збереження місць пам’яті в Польщі та Україні. Очікується, що вона запрацює у січні-лютому наступного року.

Про це під час спільної пресконференції у Варшаві поінформували голови Інститутів національної пам’яті України і Польщі Антон Дробович і Ярослав Шарек, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У робочому режимі ми плідно опрацюємо спільну експертну комісію на цю тему (збереження місць пам'яті – ред.). Я дуже сподіваюся, що в січні-лютому ця експертна група може провести перші консультації”, - сказав Дробович.

Він зазначив, що українська сторона очікувала й продовжує очікувати відновлення у первинному вигляді меморіальної плити на братській могилі УПА на горі Монастир, яку знищили вандали. Це питання пов’язане з видачею дозволів польській стороні на ведення пошукових та ексгумаційних робіт в Україні.

Дробович зауважив, що це питання не ідеологічне, оскільки українці і поляки є друзями, які 100 років тому зупинили наступ більшовиків на Європу.

Голова УІНП підкреслив, що польська сторона прихильно ставиться до пропозиції створення на українсько-польському кордоні меморіалу примирення.

“Я був радий почути, що всі ініціативи, які мають нас зблизити, матимуть підтримку ІНП”,- констатував Дробович.

Голова ІНП України також підкреслив, що сторони домовилися про активне долучення до переговорів з питань історичної пам’яті української меншини в Польщі та польської в Україні.

У свою чергу голова ІНП Польщі Ярослав Шарек поінформував про те, що прийнято рішення опублікувати найближчим часом матеріали польсько-українського форуму істориків з минулих років. Це буде початком відновлення роботи призупиненого діалогу істориків.

Він зазначив, що польська сторона виступає за швидке вирішення проблеми щодо відновлення пошуково-ексгумаційних робіт в Україні.

“Між нами є розуміння, що є питання, які нас розділяють. Можливо, ця різниця залишиться назавжди”,- підкреслив Шарек, додаючи що потрібно шукати консенсус.

Загалом упродовж 2014-2020 років на півдні Польщі було знищено та осквернено вісім українських місць пам’яті. Відео та фото руйнувань цих пам'ятників часто першими публікували російські сайти та ресурси бойовиків на окупованих територіях України. Відтак члени української громади Польщі наголошували, що на ці акти вандалізму треба дивитися у ширшому контексті ведення гібридної війни, спрямованої на погіршення польсько-українських відносин.

Відновлення знищеної меморіальної плити на горі Монастир було передумовою для згоди української сторони щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт у польських місцях пам’яті в Україні.

Нову меморіальну плиту на могилі вояків УПА на горі Монастир було встановлено перед візитом президента Польщі Анджея Дуди в Україну 11-13 жовтня. Однак вона відрізнялася за змістом від тієї, яку було знищено вандалами. Українська сторона звернулася до польської з проханням відновити її у первинному вигляді.