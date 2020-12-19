Різдвяні знижки 2021: купувати буде краще, ніж у Чорну п’ятницю

Цьогорічні новорічні розпродажі, схоже, будуть як ніколи щедрими – через наближення локдауну і падіння доходів населення

Чорна п’ятниця позаду і, як писав Укрінформ, цього року вона мала свої особливості через епідемію і карантин вихідного дня – раніше розпочалася і тривала довше. Але покупці звернули увагу, що як і раніше, попри реальні знижки на деякі товари, частина магазинів йшла на «маленькі хитрощі»– спочатку накручувала ціну, а потім нібито її скидала. За даними групи споживачів «Which?», яка відстежувала ціни до і після «чорної п’ятниці» у минулому році, більшість товарів у цей період доступні за тією ж ціною або навіть дорожчі, ніж на початку року. Відтак не дивно, що частина покупців більше орієнтується на різдвяні розпродажі, які дійсно вигідні і вже от-от розпочнуться. Що від них чекати цього нетипового року?

Знижки у «Чорну п’ятницю»: занадто малі і, часом, фейкові

Опитування, проведене дослідницьким агентством, що спеціалізується на проектах з оцінки та покращення якості обслуговування клієнтів сервісних компаній 4Service, показало, що цієї Чорної п’ятниці одягу і взуття українцями було куплено на 35% менше, ніж вони це планували. «Це може свідчити як про переоцінку покупцями своїх фінансових можливостей в умовах пандемії, так і про розмір знижок, які в підсумку споживачів розчарували», – йдеться у висновку 4Service.

Серед опитаних в офлайн-магазинах скуповувалися 61,5% людей і 38% з них поскаржилися на те, що знижки були надто маленькими; 36% вказали на те, що продавці намагалися обдурити їх своєю знижкою, завищуючи первісну вартість; 25% були розсерджені великими чергами в магазинах.

Хоча половина опитаних залишилася повністю задоволена своїм шопінгом у цей день, та у цілому, респонденти скаржилися на те, що Black Friday в Україні – всього лише жалюгідна пародія справжньої ЧП у США. Не дарма виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі Укрінформу називає Чорну п’ятницю в Україні вигадками маркетологів, оскільки накрутка ціни на 100%, а потім її зниження на 90% дозволяє деяким рітейлерам продавати товари дорожче, ніж це було до чорної п’ятниці.

Перед локдауном українці не спішитимуть витрачати всі гроші

Олег Пендзин

За даними дослідження, яке провело українське рекламне агентство Postmen, 20% українців взагалі не мають наміру купувати подарунки в цьому році. А більшість (57%) на подарунки до новорічно-різдвяних свят збираються витратити до 1000 грн. Олег Пендзин говорить, що через пандемію люди стало значно біднішими, а очікування локдауну з 8 по 24 січня жодним чином не мотивує витратити гроші перед новим роком. «Тому очікувати, що хтось буде демонструвати значні обсяги реалізації, не варто. Ми бачимо, які обмеження вводяться у Європі напередодні різдвяних свят, і зрозуміло, що там теж будуть величезні проблеми із різдвяними розпродажами. Трохи оживе інтернет-торгівля, але варто враховувати, що вона орієнтується на заможнішу кишеню. Тому якщо говорити про українські реалії, то думаю, що основний бюджет новорічних свят буде витрачений на новорічний стіл, який цього року буде дорожчим на 5-7%, ніж минулорічний. Цьому сприяє і те, що значно більше громадських закладів буде закрито напередодні нового року, тож більше людей сидітимуть по домівках», – переконаний Олег Пендзин. Він додає, що цей рік проходить під знаком економії і є абсолютно непоказовим відносно інших років. Маркетологи звісно намагатимуться нав’язати товари покупцям, але найбільш вигідними будуть розпродажі в продуктових магазинах. Хоча Олег Пендзин нагадує, що акції і розпродажі в цілому – це, можна сказати, прорахунок маркетологів. У продуктових і косметичних магазинах під акції зазвичай потрапляють товари, де наближається закінчення терміну придатності. Загалом же сенс зимових розпродажів у тому, щоб звільнити місце на складах для наступних колекцій і товарів. Але цей рік особливий ще й у тому, що те, що закуплено традиційно у великій кількості, не знайшло свого покупця через падіння його доходів, підсумовує експерт.

А от магазини, навпаки, зацікавлені продати якнайбільше

Інеса Бачуріна

Для тих, хто не уявляє нового року без передсвяткової метушні у погоні за покупками, є певною мірою хороша новина – через уже згадані обставини різдвяні знижки цього року очікуються вищі, ніж зазвичай. Арт-директорка торгового майданчику преміальних брендів Rechi.ua Інеса Бачуріна каже, що традиційно в цей час фешн-магазини роблять знижки до -30%, але в погані роки, як зараз, до -50%. «Особливості фешн-ринку у тому, що сезонні колекції потрібно швидко збувати. Усі розуміють, що у січні буде локдаун, і відповідно продавати ніхто не зможе. Щоб дорозпродати зимові колекції в магазинів залишиться тільки лютий, але і це під питанням, бо локдаун можуть продовжити. У березні на вітрини треба буде ставити нові речі з весняної колекції, тому зараз готуються максимальні знижки, щоб до локдауну збути товар», – підсумовує Інеса Бачуріна. Але вона додає, що розраховувати на відчутні знижки у ювелірних магазинах не варто, адже це подарунковий товар, який у цей час завжди у попиті. Хіба що на непопулярні моделі. Ювелірні магазини регулярно застосовують імітовані «знижки на знижках», коли приміром, сережки можуть коштувати 42 тисячі, а після нашарування знижок – 14 тисяч, що є реальною ціною. «Такими акціями намагаються простимулювати клієнта, але реально занижувати ціну ювелірним магазинам немає необхідності», – зауважує арт-директорка Rechi.ua.

Про що варто пам’ятати покупцю?

Максим Несміянов

Максим Несміянов, голова Союзу споживачів України, у продовженні розмови про святкові знижки додає, що від подібних сезонних розпродажів бізнес не надто страждає. Накрутка на речах може досягати і 300%, тому навіть при суттєвих знижках вдається вийти у плюс. «Якщо цього року бізнес побачить, що люди не готові тратити гроші, то буде іще більш щедрий щодо знижок і вигідних пропозицій», – говорить Максим Несміянов.

На запитання про те, чи збільшуються випадки скарг на якість товарів під час розпродажів, голова Союзу споживачів відповідає, що хоча така тенденція зберігається, але пропорційно вона відповідає збільшенню об’єму покупок. Тобто зі збільшенням кількості покупок збільшується і кількість скарг, і у відсотковому співвідношенні все лишається на рівні – 5-7% від усього об’єму покупок.

Водночас він наголошує: будь-яке виробництво має невеликий відсоток браку. «Це стосується техніки, речей і навіть послуг, коли на певному етапі проявляється людський фактор. Головне, щоб бізнес, продавши неякісний товар чи послугу, вів себе достойно. Але таке саме прохання хочеться висловити й до покупців, які теж часом безпідставно починають нарікати на товар і хочуть обманути продавця», – каже Несміянов.

На останок голова Союзу споживачів нагадує, що слід зберігати чек товару, якщо ви його купили на сезон раніше. Тому якщо ви придбали весняну чи літню річ, то і гарантія на неї почнеться з початку сезону. Для весни це – 15 березня, для літа –15 травня. Фахівець додає, що також існує 172 постанова Кабміну, де виділено 31 категорію товарів, які не підлягають поверненню – каблучки, нижня білизна, косметика, рукавички, шапки тощо. Тож експерт радить бути уважними з самого початку.

Юлія Горбань, Київ