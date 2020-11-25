У «чорну п'ятницю» більшість товарів коштують, як і на початку року

За даними групи споживачів «Which?» більшість товарів, що продаються у «чорну п'ятницю», були доступні за тією ж ціною або дешевше на початку року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

В організації «Which?» відстежували ціни на 219 популярних товарів на Amazon, AO.com, Argos, Currys PC World і John Lewis за шість місяців до розпродажу 2019 року і шість місяців після неї. Вони виявили, що тільки три товари були найдешевшими у «чорну п'ятницю».

Наприклад, у John Lewis 70 з 78 товарів до розпродажу коштували стільки ж або навіть менше. В Amazon більш ніж половина (57%) товарів були доступні за нижчою або такою ж ціною за шість місяців до «чорної п'ятниці».

«Угоди, які здаються занадто добрими, щоб бути правдою, часто такі, тому не піддавайтеся на обмежені за часом пропозиції, і якщо ви шукаєте щось конкретне, проведіть перед покупкою невелике дослідження», - порадила Наталі Хітчінс, глава відділу товарів і послуг для дому в «Which?».

Як відомо, «чорна п'ятниця» вважається днем ​​найбільші розпродажі в році. Офіційно її почали проводити в 1966 році в США. В Україні, як і в інші країни, акція прийшла звідти. В Америці її проводять наступного дня після Дня подяки.

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Цього року «чорна п'ятниця» проходить 27 листопада. У багатьох магазинах в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу розпродажі розпочалися онлайн з понеділка.