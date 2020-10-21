Компанія Apple залишається найдорожчим брендом у світі, подорожчавши за минулий рік на 38%.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у дослідженні Interbrand Corp за 2020 рік.

Наразі бренд Apple коштує 322,99 мільярда доларів США.

На другій сходинці знаходиться бренд Amazon, який за минулий рік здорожчав на 60% - до 200,7 мільярда доларів.

Трійку цього року замикає Microsoft. Його вартість зросла на 53% і наразі становить 166 мільярдів доларів.

Зазначається, що до ТОП-10 також входять Google (165,44 млрд), Samsung (62,29 млрд), Coca-Cola (56,89 млрд), Toyota (51,60 млрд), Mercedes-Benz (49,27 млрд) та McDonald’s (42,82 млрд).

Слід зазначити, що рейтинг найдорожчих брендів замикає на 100-й позиції додаток для відеоконференцій ZOOM (4,48 млрд), який набрав неабиякої популярності у світі впродовж пандемії коронавірусу.