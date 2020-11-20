«Чорна п’ятниця» з COVID-19: попри епідемію, вона вже почалася

Через карантин вихідного дня цьогорічні розпродажі пройдуть раніше. Хоч ситуація така, що їх краще було б перенести. А групу ризику – не провокувати

Пандемія коронавірусу у світі продовжує руйнувати звичний уклад життя. І найперше це стосується ритейлу, або простими словами - сфери торгівлі. Як не дивно, але хоча з усіх усюд закликають уникати натовпу, а щоденна цифра нових заражень наближається до 15 000, та про скасування Чорної п’ятниці в ТРЦ і магазинах навіть не йдеться. Щоправда у Франції над цим задумалися всерйоз, адже у країні наразі найвищий показник кількості госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом. Міністр економіки Франції Брюно Ле Мер заявив, що вважає недоцільним проводити 27 листопада акції «чорної п’ятниці», враховуючи епідеміологічну ситуацію і попросив магазини перенести цей захід.

В Україні подібних заяв ключових політиків поки не звучало, тож Укрінформ з’ясовував, чого чекати нам від ЧТ у цьому – «ковідному» році.

А може, ви не будете провокувати пенсіонерів?

Торгова мережа АТБ оголосила, що проведе дві Чорні п’ятниці – 20 та 27 листопада. Інший супермаркет «Метро» оголосив знижки з 26 по 29 листопада. Тобто зі знижками будуть продавати повсякденні продукти – цукор, макарони, гречку… І якщо у звичайний час таке рішення менеджменту мереж супермаркетів було б похвальним, то нині радше викликає не лише критику, але й відверте нерозуміння. Адже це спровокує величезні натовпи у магазинах, де абсолютна більшість гарантовано забуде, що таке «соціальна дистанції». Це вже не кажучи про маску, які у нас і так – носять через одного.

І в першу чергу – це будуть пенсіонери, які є не лише найбіднішою верствою населення, а ще й найбільш вразливою перед вірусом групою населення. Саме вони традиційно спішитимуть в ці дні придбати продукти за знижкою. Тому інакше, як безвідповідальністю такий атракціон щедрості-2020 не назвеш…

Онлайн чи Оффлайн – що переможе у 2020-му

Добре відомо: знижки в останню п’ятницю листопада у нас традиційно продовжувалися магазинами ще й на вихідні. Та оскільки в Україні почав діяти карантин вихідного дня, рітейлери змінили підхід. У багатьох магазинах розпродажі розпочалися ще до Чорної п’ятниці. Хоча така «завчасність» й не новина для українців, але цього року акції ЧТ почалися ще раніше ніж ми до того звикли. Приміром, інтернет-магазин «Розетка» став пропонувати знижки клієнтам з 11 листопада, а мережа BROCARD – з 13 листопада 2020.

Маркетологи кажуть, що у багатьох магазинах знижки не лише почалися раніше, але й триватимуть якомога довше. Це через те, що магазини хочуть компенсувати збитки, яких вони зазнали під час весняного локдауну.

Прогнозується, що у зв’язку з епідемією відчутно зросте обсяг «чорноп’ятничних» продажів через Інтернет. Чи перевищить інтернет-торгівля продажі в магазинах оффлайн – це можна сказати стане інтригою Чорної п’ятниці - 2020. Адже раніше українці більше надавали перевагу саме покупкам оффлайн. Приміром, липневе опитування маркетингової компанії CBR показало, що хоча близько 80% населення України віком від 16 років користуються інтернетом, тільки 36% з них купують в онлайні.

До речі, магазини стали надзвичайно активно використовувати моніторинг запитів користувачів Google. Тому на Чорну п’ятницю вам пришлють рекламні пропозиції зі знижками тих речей, які ви нещодавно шукали через Інтернет, а також суміжних, каже Вероніка Чекалюк, маркетологиня і кандидатка наук із соціальних комунікацій. «Приміром, хтось шукав килимок для фітнесу, а до Чорної п’ятниці йому запропонують не лише килимок зі знижкою, але і гантелі. Тенденція у тому, щоб покупка мала продовження», - додає вона.

А щодо самих знижок – то вони, судячи з реклами, залишатимуться на тому ж рівні, як і в минулі роки. Тобто на афішах у ТРЦ – до 70%, а в реальності – 10-30%.

Знижки на одяг будуть більшими

А от розпродажі та пропозиції у сегменті одягу можуть виявитися цьогоріч більш значущими. Арт-директорка торгового майданчику преміальних брендів Rechi.ua Інна Бачуріна розповіла Укрінформу, що оскільки початок карантину в країнах Європи (лютий-квітень 2020) збігся з Тижнями моди, то багато українських бутиків істотно скоротили замовлення колекцій сезону осінь-зима 20/21. А тому в цьому сезоні асортимент став однією з ключових конкурентних переваг.

«За нашими оцінками, в одязі та взутті пропозицію в цьому сезоні скоротилося на 15-20%. Відповідно ще 2-3 тижні тому наші партнерські магазини дуже скептично ставилися до майбутньої Чорної П'ятниці. Багато планували або мінімальні знижки на неходові моделі сезону, або просто старт сезонного розпродажу з -15-20% в цей день. Однак з новинами про введення карантину вихідного дня їм довелося міняти стратегію. Вихідні у всіх оффлайн магазинах дають істотну частину продажів. Тому щоб компенсувати втрату цього доходу і не залишитися в кінці сезону з великою кількістю товарних залишків, магазини з фешн-сегмента будуть змушені дати суттєві знижки на Чорну П'ятницю і представити на акцію максимальний асортимент», - сказала Інна Бачуріна.

Експерти маркетплейсу Rechi.ua додають, що у попередні роки магазини одягу Чорну П'ятницю проводили за однаковою схемою. На частину актуальної колекції пропонували знижки 20-30%. Причому особливо актуальні речі (теплий верхній одяг, тепле взуття, чоловічі аксесуари), які і так добре продаються в цей період, в акцію не потрапляли. А от на «завислі» колекції минулих сезонів ритейлери сміливо ставили до 80% знижки, оскільки це були складні в реалізації позиції, що не продалися вже за багато різних розпродажів,.

Вплив карантину: менше помад і більше ноутбуків

За даними Black Friday Global, цьогоріч українці планують потратити на покупки в онлайні і магазинах свого міста в середньому 3139 гривень. В Україні у першу п'ятірку входять такі категорії: одяг, взуття, побутова техніка, електроніка та косметика з парфумерією. Але епідемія і карантинний режим не могли не позначитися на вподобаннях покупців по всьому світу. У Великій Британії, приміром, нагадують, що через необхідність постійно носити маски на вулиці, продажі помад впали на 49%(помада забруднює внутрішній шар маски). Але водночас підвищився попит на косметику для макіяжу очей – на 25%, пише газета Daily mail.

Глава британського відділення косметичного гіганта L'oréal раніше сказав, що продажі засобів макіяжу так різко впали в результаті пандемії, що, на його думку, споживчі смаки могли змінитися «назавжди». Тепер все більше жінок віддають перевагу більш природному вигляду і більше цікавляться засобами з догляду за шкірою, тож повернення (швидке) до яскравого макіяжу малоймовірне. Швидше за все, серед українських жінок можна спостерігати такі ж настрої, відтак цілком прогнозовано, що у цьогорічну Чорну п’ятницю помади купуватимуть значно менше, а креми – більше.

Водночас в сегменті електроніки зараз теж відбувається певний перерозподіл вподобань покупців. Як пише «Ліга.нет», за останні півроку продажі ноутбуків зросли: у другому кварталі - на 10-12%, у третьому – на 4% (згідно зі звітом Gartner). Потреба навчатися та працювати з дому зробила ноутбук товаром першої необхідності. Також зросли продажі телевізорів. За третій квартал їх продали на майже 40% більше, ніж за другий квартал та на 13% більше, ніж торік. Знову ж таки це пов’язується з локдауном та безальтернативним сидінням вдома. А ось смартфони витісняються великими екранами – тобто, планшетами. Їхні продажі злетіли на 25% у третьому кварталі та на 21% у другому – знову ж таки через карантин, хоча до цього вони уже втрачали актуальність.

Відтак такі ж тенденції у настроях покупців можна сміливо прогнозувати на час Чорної п’ятниці. Сподіваємося, що більшість людей все таки надасть перевагу покупкам в онлані, адже нині маємо рекордну кількість виявлених випадків інфікування за добу – понад 14,5 тисяч.

… А може, взагалі, ну її, цю зайву «шмотку»? Переможемо Ковід – і все купимо!

Юлія Горбань, Київ