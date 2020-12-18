Стартап з українською співзасновницею переміг в інноваційному конкурсі в Австрії

Віденський стартап Robo Wunderkind, співзасновницею та керуючим директором якого є українка Анна Яроцька, отримав премію “Цифрові інновації з Австрії та для Австрії”.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Відні.

"Набори будівельних конструкцій Robo Wunderkind дають дітям ігровий доступ до майбутніх технологій і вже успішно використовуються у багатьох школах. Я щиро вітаю Robo Wunderkind з перемогою в ініціативі "IÖB-Calls заради цифрових інновацій 2020" для державного сектору", - заявила федеральний міністр Маргарет Шрамбек, передаючи нагороду.

Для Яроцької та проєкту Robo Wunderkind ця премія стала вже десятою у 2020 році.

У коментарі кореспонденту агентства українка зазначила, що загалом на премію міністерства цифрових технологій та економіки Австрії претендували понад 100 номінантів. "Журі обрало загалом три найкращі інновації, які, на їхню думку, мають найбільш захопливий потенціал для підтримки державного сектору у цифровій трансформації", - зазначила Яроцька.

За її словами, Robo Wunderkind пропонує дітям можливість будувати та програмувати власні роботи за допомогою будівельних наборів. Наразі ця освітня технологія використовується вже у більш як 500 школах понад 20 країн.

"Завдяки навчальній платформі програмування Robo Wunderkind ми хочемо допомогти дітям віком від п’яти до 12 років краще підготуватися до викликів керованого технологіями сучасного світу та надати їм важливі навички", - зазначила Яроцька.