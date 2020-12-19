Команда Moneyveo привітала діток центру “Дача” з Днем святого Миколая

Генеральний директор Moneyveo Альона Андронікова та комерційний директор Максим Параска завітали до будинку для онкохворих дітей «Дача» і привітали хлопчиків та дівчаток з Днем святого Миколая.

Малечі подарували іграшки, ласощі, а також компанія профінансувала новорічне оформлення будинку: закупила гірлянди, ялинку та прикраси, повідомили Укрінформу в пресслужбі Moneyveo.

«Коли трапляється трагедія, часто говорять "зараз не до свят”. Але ми знаємо, що нашим “дачникам" вони якраз вкрай необхідні. Особливо Новий рік – час, коли дива просто змушені траплятися. Це ті рідкісні дні, коли для дітей навіть найвиснажливіша хімія йде на задній план, а її місце займають надзвичайно важливі передноворічні справи – репетиція концерту, підготовка новорічних подарунків, добірка рецептів... І найголовніше – прикрашання ялинки. Адже немає ялинки – немає дива. Тож для “дачників" це аксіома», – коментує президент БФ “Запорука” Наталя Оніпко.

У пресслужбі компанії зазначили, що команда Moneyveo вітає дітей з новорічними святами вже традиційно. У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, яскраві дійства та конкурси вирішили не проводити, але різдвяну атмосферу ніхто не скасовував.

«Вже не перший рік Moneyveo приїжджає до дітей на “Дачу”, щоб привітати зі святами. У День святого Миколая ми вирішили порадувати "дачників”: прикрасити їхній тимчасовий будинок новорічними іграшками та гірляндами, передати подарунки. Нехай це свято принесе дітям радість, і кожне серце знайде надію, а душа повірить у диво», – розповідає CEO Moneyveo Альона Андронікова.

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У пресслужбі також звернули увагу, що благодійність – невід’ємна частина діяльності Moneyveo. Компанія також приділяє багато уваги освітнім проєктам. Серед них: навчання онлайн-маркетингу студентів Києво-Могилянської академії; підготовка освітнього відеокурсу для українських бійців від Київської школи економіки; запуск спільно з Мінцифрою освітнього серіалу про кібербезпеку. Крім того, компанія допомагає Регіональному розвідувальному центру «Північ», забезпечуючи оргтехнікою українських військових, і надає кошти на лікування воїнів АТО/ООС у Центрі реабілітації при Інституті медицини праці ім. Кундієва. А для боротьби з коронавірусом Moneyveo виділила понад 3 млн грн на закупівлю медичного обладнання.

Фото: Moneyveo