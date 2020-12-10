Moneyveo закупила медичні ліжка у військовий госпіталь

Фінтех-компанія Манівео закупила реанімаційні ліжка з електроприводом для військового госпіталю в Ірпені.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що медичні 4-секційні ліжка призначені для реабілітації хворих після операцій і важких травм, отриманих під час військових дій. Два медичні ліжка з електроприводом куплені для облаштування реабілітаційного відділення, яке планується до відкриття в 1 кварталі 2021 року.

За словами, полковника медичної служби Андрія Кіха, за час проведення антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил в госпіталі проліковано понад 7 тисяч захисників України.

“Досвід об’єднання зусиль державних установ та небайдужих громадян у боротьбі за незалежність та задля подолання наслідків катастроф та надзвичайних ситуацій є звичайною практикою для всіх розвинутих держав світу. Дякую за співпрацю та вашу активну громадянську позицію”, — зауважив Кіх.

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Командування Військово-медичного клінічного лікувально-реабілітаційного центру висловлює вдячність фінтех-компанії Moneyveo за надання благодійної допомоги.

Як повідомлялося, протягом останнього року компанія Манівео підписала меморандум з Чернігівським обласним центром комплексної реабілітації, а також домовилася про співпрацю з благодійним фондом «Відродження Захисників України», який фінансує реабілітацію ветеранів АТО/ООС в центрі Next Step Ukraine. Співпрацю направлено на підвищення рівня надання медико-психологічної допомоги учасникам АТО/ООС.

На постійній основі Moneyveo допомагає Оперативному командуванню «Північ» і його підрозділам. Зокрема, купує оргтехніку Регіональному розвідувальному центру радіоелектронної розвідки «Північ».

Фото з відкритих джерел