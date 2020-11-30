Moneyveo визнали найкращим сервісом кредитів онлайн

Четвертий рік поспіль українці вибирають Moneyveo кращим сервісом онлайн-кредитування в рейтингу “Української народної премії”.

Фінтех-компанія Moneyveo виграла у щорічному національному конкурсі в категорії “Бізнес та фінанси”, отримавши звання “Найкращий сервіс кредитів онлайн”, повідомили Укрінформу в пресслужбі компанії.

Зазначається, що “Українська народна премія” — це щорічний національний проєкт, який визначає кращі товари та послуги на ринку, спираючись на думки споживачів через онлайн-опитування. Урочиста церемонія нагородження відбудеться у 2021 році в рамках Kyiv International Economic Forum.

За результатами 2020 року було визначено переможців у 24 категоріях, серед яких: бізнес і фінанси, доставка, інтернет і зв'язок, інформаційні технології, магазини, сфера послуг, техніка та інші.

“Ми вдячні нашим клієнтам за довіру й таку високу оцінку. Чергова перемога в рейтингу УНП — це результат зусиль всієї команди. Ми намагаємося розглянути і врахувати всі побажання користувачів: регулярно проводимо опитування, читаємо відгуки та коментарі. Фінансова підтримка 24/7 дозволяє користувачеві завжди бути Красавою. А зворотний зв'язок у вигляді перемоги в “Українській народній премії” мотивує нас працювати ще активніше та робити ще більше”, — коментує комерційний директор Moneyveo Максим Параска.

Сьогодні послугами Moneyveo користується близько 1 000 000 постійних клієнтів, які отримали в сервісі понад 4,8 млн кредитів.

Як повідомлялося, Moneyveo першою запустила онлайн-кредитування в Україні. Компанія щорічно отримує премії та нагороди в національних конкурсах і призові місця в престижних рейтингах. Серед її звань: “Бренд року”, “Лідер року”, “Зірка якості”, “Найкращий український фінтех-стартап”, “Кращий сервіс онлайн-кредитування” та інші.

Фото: Moneyveo