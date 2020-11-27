Будівництво нової «Дачі» для онкохворих дітей триває, йдуть внутрішні роботи
Наразі на об’єкті утеплюють і декорують фасад, повідомили Укрінформу в благодійному фонді «Запорука».
«Ми довго йшли до непростої мети і таки наважилися на будівництво власної «Дачі», яка зможе прийняти всіх дітей-пацієнтів та їхніх батьків, а це 300 родин щороку, – розповіла президент БФ «Запорука» Наталія Оніпко. – У новому приміщенні центру буде 14 кімнат, кабінети психолога та реабілітолога, окремі санвузли, спільна велика зала, простора кухня, пандуси, двір і дитячий майданчик. До того ж нова «Дача» дозволить позбутися від видатків на орендну плату».
Центр «Дача» давно став для онкохворих дітей та їхніх родин другою домівкою. Вони приїжджають сюди з усієї України. Завдяки підтримці благодійників, пацієнти та їхні рідні зупиняються тут безкоштовно у періоди лікування в київському Інституті раку.
Проте наразі «Дача» надто маленька, щоб помістити всіх, хто цього потребує. Вона орендує будинок, в якому одночасно може перебувати не більше, ніж 6-7 родин. Це лише одна третина від потреби, іншим дітям доводиться чекати у черзі або ж орендувати дороге житло в столиці. Проєкт будівництва нової «Дачі» було започатковано для того, щоб допомогти хворим дітям та їхнім рідним.
Як повідомляв Укрінформ, будівництво нового житлового центру «Дача» триває з 2018 року. Участь у його фінансуванні беруть як окремі українці, так і соціально відповідальний бізнес. Зокрема, у БФ «Запорука» вже зібрали й передали на будівництво понад 9 млн грн з необхідних 18 млн грн.
Нова «Дача» – це благодійний проєкт. Будівництво ведеться на умовах співфінансування БФ «Запорука» та Moneyveo.
Разом з тим організатори проєкту готові прийняти фінансову допомогу від усіх, хто готовий її надати.
Фото: Moneyveo