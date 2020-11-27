Будівництво нової «Дачі» для онкохворих дітей триває, йдуть внутрішні роботи

Тривають будівельні роботи у приміщенні для центру «Дача», які фінансує компанія Moneyveo. Станом на листопад зведено стіни, проведені внутрішні комунікації, приміщення підготовлене під чистове оздоблення, завезений кахель та майже вся сантехніка.

Наразі на об’єкті утеплюють і декорують фасад, повідомили Укрінформу в благодійному фонді «Запорука».

«Ми довго йшли до непростої мети і таки наважилися на будівництво власної «Дачі», яка зможе прийняти всіх дітей-пацієнтів та їхніх батьків, а це 300 родин щороку, – розповіла президент БФ «Запорука» Наталія Оніпко. – У новому приміщенні центру буде 14 кімнат, кабінети психолога та реабілітолога, окремі санвузли, спільна велика зала, простора кухня, пандуси, двір і дитячий майданчик. До того ж нова «Дача» дозволить позбутися від видатків на орендну плату».

Центр «Дача» давно став для онкохворих дітей та їхніх родин другою домівкою. Вони приїжджають сюди з усієї України. Завдяки підтримці благодійників, пацієнти та їхні рідні зупиняються тут безкоштовно у періоди лікування в київському Інституті раку.

Проте наразі «Дача» надто маленька, щоб помістити всіх, хто цього потребує. Вона орендує будинок, в якому одночасно може перебувати не більше, ніж 6-7 родин. Це лише одна третина від потреби, іншим дітям доводиться чекати у черзі або ж орендувати дороге житло в столиці. Проєкт будівництва нової «Дачі» було започатковано для того, щоб допомогти хворим дітям та їхнім рідним.

Як повідомляв Укрінформ, будівництво нового житлового центру «Дача» триває з 2018 року. Участь у його фінансуванні беруть як окремі українці, так і соціально відповідальний бізнес. Зокрема, у БФ «Запорука» вже зібрали й передали на будівництво понад 9 млн грн з необхідних 18 млн грн.

Нова «Дача» – це благодійний проєкт. Будівництво ведеться на умовах співфінансування БФ «Запорука» та Moneyveo.

Разом з тим організатори проєкту готові прийняти фінансову допомогу від усіх, хто готовий її надати.

Фото: Moneyveo