Благодійна акція зібрала 10 мільйонів для онкохворих дітей – фонд «Таблеточки»

За три тижні українці в рамках національної благодійної акції зібрали 10 млн грн, які будуть витрачені, зокрема, на придбання ліків для онкохворих дітей.

Про це Укрінформу повідомили у фонді «Таблеточки».

Як зазначається у повідомленні, з 1 листопада касири магазинів торговельної мережі «АТБ» по всій країні пропонували покупцям придбати благодійні шоколад і чай вартістю 7 і 5 грн та товари партнерів у залі, позначенні спеціальним цінником. У результаті було зібрано 10 млн грн.

«Неймовірну суму зібрали для дітей українці. Зібрали всього за три тижні, купуючи найдобріші товари в АТБ в усіх куточках країни. Ці кошти підуть на термінові потреби онкохворих дітей, зокрема ліки. Від імені родин наших підопічних, ми безмежно вдячні кожному, хто долучився. Ви – люди, які подарували хворим дітям найцінніше – можливість одужати», – підкреслила директор зі стратегічних партнерств фонду «Таблеточки» Світлана Пугач.

Зі свого боку директор Всеукраїнського благодійного фонду «АТБ» Сергій Демченко повідомив, що це не перша благодійна акція, яку реалізує фонд. «Але саме ця – особлива та найвідповідальніша. І за масштабами її проведення, і за долученням до неї українських зірок – Олі Полякової та DZIDZIO, а головне, за вкрай важливою місією – допомоги онкохворим дітям, які потребують термінового лікування», – додав він.

«Таблеточки» – благодійний фонд, який з 2011 року допомагає онкохворим дітям в Україні. Щомісяця під опікою фонду 400 дітей і 19 онковідділень по всій Україні. За час роботи фонду адресну допомогу отримали більше 4500 родин.

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Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ» заснована у 2017 році. Головною метою діяльності фонду є всебічна підтримка та допомога різноманітним верствам населення: воїнам АТО та їхнім родинам, вимушеним переселенцям, пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям, дітям, які потребують термінового лікування.