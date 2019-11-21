МОЗ розподілить ліки від онкозахворювань

Міністерство охорони здоров'я розподілить по регіонах 29 позицій ліків за напрямом "доросла онкологія", які були закуплені міжнародними організаціями за кошти держбюдету 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Цього місяця в регіони направляються препарати з наступними діючими речовинами: Леналідомід, Іматініб, Амфотерицин B (ліпідний комплекс), 6-Меркаптопурін, Талідомід, Мітоксантрон, Метотрексат, Золедронова кислота, Кальцію фолінат, Ідарубіцин, Вінкристин, Ванкоміцин, Блеоміцин, Бортезоміб, Бендамустин, Тамоксіфен, Інтерферон-Альфа 2b, Паклітаксел, Летрозол, Капецитабін, Гемцитабін. У тендерах взяли участь компанії з України, Німеччини, Швейцарії, Франції, Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організація Crown Agents, яка закуповує ліки для Міністерства охорони здоров’я України з 2015 року, ... через спеціалізовані організації закупила ліки від раку у дорослих на суму $21 млн, при цьому зекономивши $28,5 млн від загального бюджету напрямку $49 млн. Ці кошти будуть направлені на додаткові закупівлі інших медикаментів, що дасть змогу забезпечити ще більше пацієнтів доступом до лікування.

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У МОЗ нагадали, що у держбюджеті на 2019 рік на закупівлі ліків передбачено 6,6 млрд грн, з них на напрям дорослої онкології - понад 1,3 млрд грн. Загалом сьогодні 90% препаратів за напрямом дорослої онкології купуються дешевше, ніж у 2014 році. У 2020 році кошти, передбачені у державному бюджеті на державні закупівлі ліків і медвиробів, зростуть на 3,2 млрд грн до 9,77 млрд.