МОЗ розподілить ліки від онкозахворювань
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Цього місяця в регіони направляються препарати з наступними діючими речовинами: Леналідомід, Іматініб, Амфотерицин B (ліпідний комплекс), 6-Меркаптопурін, Талідомід, Мітоксантрон, Метотрексат, Золедронова кислота, Кальцію фолінат, Ідарубіцин, Вінкристин, Ванкоміцин, Блеоміцин, Бортезоміб, Бендамустин, Тамоксіфен, Інтерферон-Альфа 2b, Паклітаксел, Летрозол, Капецитабін, Гемцитабін. У тендерах взяли участь компанії з України, Німеччини, Швейцарії, Франції, Великої Британії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що організація Crown Agents, яка закуповує ліки для Міністерства охорони здоров’я України з 2015 року, ... через спеціалізовані організації закупила ліки від раку у дорослих на суму $21 млн, при цьому зекономивши $28,5 млн від загального бюджету напрямку $49 млн. Ці кошти будуть направлені на додаткові закупівлі інших медикаментів, що дасть змогу забезпечити ще більше пацієнтів доступом до лікування.
У МОЗ нагадали, що у держбюджеті на 2019 рік на закупівлі ліків передбачено 6,6 млрд грн, з них на напрям дорослої онкології - понад 1,3 млрд грн. Загалом сьогодні 90% препаратів за напрямом дорослої онкології купуються дешевше, ніж у 2014 році. У 2020 році кошти, передбачені у державному бюджеті на державні закупівлі ліків і медвиробів, зростуть на 3,2 млрд грн до 9,77 млрд.