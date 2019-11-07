МОЗ відсторонило від роботи директорку Інституту раку

Міністерство охорони здоров'я відсторонило Олену Колесник від керівництва Національним інститутом раку і проведе комплексну перевірку закладу.

Відповідний наказ на виїзному засіданні Комітету ВР озвучив перший заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З метою проведення перевірки дотримання статуту та умов контракту з директором інституту Оленою Колесник, наказую затвердити склад комісії Міністерства охорони здоров'я для проведення комісійної перевірки, ... відсторонити Колесник Олену Олександрівну на час проведення комісійної перевірки", - зачитав наказ Семиволос.

Також МОЗ поклав виконання обов'язків директора на заступника Колесник Андрія Лукашенка.

Комплексна перевірка стартує з понеділка, 11 листопада, і триватиме до 13 грудня.

"Перевірятиметься абсолютно вся діяльність інституту... до комплексної перевірки залучаються фахівці з усіх напрямків, аби зрозуміти, що робиться в кожному з напрямків, зрозуміти, наскільки не виконувалися пункти контракту директора, щоб ми мали уявлення, чи будуть підстави для звільнення", - сказав Укрінформу Семиволос.

Ще одним рішенням МОЗ стосовно Національного інституту раку стало рішення провести реорганізацію та автономізацію інституту з тим, щоб з квітня 2020 року заклад увійшов у реформу і почав отримувати кошти від НСЗУ за пролікованих пацієнтів.

Також Семиволос зазначив, що кадрові рішення будуть прийматися стосовно всіх фігурантів справ, які зараз розслідують СБУ та поліція, після результатів комплексної перевірки.