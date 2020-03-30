Фонд "Таблеточки" передав Охматдиту обладнання на 12,4 мільйона

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" отримала новітнє обладнання від благодійного фонду "Таблеточки" на 12,4 мільйона гривень.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі фонду.

Зокрема, як зазначається, фонд придбав та передав п'ять одиниць медичної техніки: флуоресцентний мікроскоп (1,8 млн грн); ендоскопічний набір (1,36 млн грн); 32-канальну систему нейромоніторингу з витратними матеріалами (1,55 млн грн); мікробіологічний аналізатор (6,9 млн грн); систему черепної фіксації (850 тис. грн).

У пресслужбі також повідомили, що нове обладнання вже працює у лікарні: у відділенні нейрохірургії, генетичній лабораторії та мікробіологічній лабораторії.

Так, команда нейрохірургічного відділення зробила високоточну діагностичну операцію на головному мозку 5-річної дитини, у якої виявили пухлину.

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"Вперше спробували таку модальність, як зорові викликані потенціали. У післяопераційному періоді без неврологічного дефіциту, зір збережений! Наразі дитина виписана", – повідомила Кіра Курисько, нейрофізіолог, яка брала участь у цій операції у складі бригади спеціалістів лікарні Охматдит.

"Якщо раніше під час складної операції на мозку голову дитини потрібно було тримати руками, то тепер у лікарів для цього є система черепної фіксації", - йдеться також у повідомленні. Зазначається, що з використанням системи черепної фіксації, нейромоніторингу та ендоскопічного набору дітям зробили 42 безпечні операції.

Водночас, як додали у фонді, новий флуоресцентний мікроскоп за місяць збільшив кількість надійно обстежених дітей на 30%. Мікробіологічний аналізатор зробив 929 точних досліджень.

"Лікування будь-якого онкологічного захворювання пов'язане з великими ризиками втратити дитину на будь-якому етапі лікування від інфекційних ускладнень. Поки у нас не було мікробіологічного аналізатора, діагностика інфекційних ускладнень тривала п'ять днів, а тепер – 24 години. Дякуємо всім, хто долучився до цього проєкту, за те, що допомагаєте рятувати наших дітей, бо час рятує життя", – пояснив завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Охматдиту, дитячий лікар-гематолог Олександр Лисиця.

"Це обладнання щороку робитиме лікування понад 21 000 дітей безпечнішим та ефективнішим", – підкреслила директор фонду по роботі з підопічними та сім’ями Юлія Ноговіцина.

Як повідомили у пресслужбі фонду, кошти, за які придбали нове обладнання, зібрали гості Tabletochki Giving Tuesday Dinner 2019 – щорічного благодійного заходу, яке влаштовує фонд.

Як повідомлялося, "Таблеточки" - один із найбільших благодійних фондів в Україні у сфері дитячої онкології. Щомісяця фонд опікується понад 400 дітьми та їхніми родинами: надає всебічну допомогу від моменту діагностики до завершення лікування та підтримки родин. Крім адресної допомоги онкохворим дітям та їхнім родинам, "Таблеточки" допомагають 17 дитячим онковідділенням по всій Україні, впроваджують паліативну програму, розвивають напрям психосоціальної допомоги, працюють над національною стратегією боротьби з дитячим раком і навчають лікарів та медсестер найкращим світовим практикам лікування.

На реалізацію цих програм допомоги за 2019 рік благодійники "Таблеточок" зібрали понад 84 млн грн. За час роботи фонду більше 4000 сімей отримали адресну допомогу на суму понад 241 млн грн.