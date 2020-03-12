В Охматдиті заявляють, що не можуть перевіряти донорську кров на інфекції

Охматдит може залишитися без тестів на перевірку донорської крові.

Про це на брифінгу сказала заступник головного лікаря НДСЛ “Охматдит” Марина Горобейко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щороку в Охматдит лікується близько тисячі дітей з онкогематологічними захворюваннями, які щодня потребують лабораторної діагностики і переливання компонентів крові. За минулий рік ми обстежили понад 6 тисяч донорів, це більш ніж 153 тисячі досліджень. Кожне дослідження вимагає реагентів для тестування крові на ВІЛ, гепатити В і С, на сифіліс та інші трансмісивні інфекції, які можуть бути перенесені з препаратами крові. ...Зараз склалася катастрофічна ситуація, ми не можемо тестувати донорську кров і дуже скоро не зможемо проводити дослідження НLА-типування”, - сказала Горобейко.

Вона наголосила, що така перевірка надзвичайно важлива, оскільки діти з онкогематологічними захворюваннями мають низький імунітет, і при зараженні якоюсь інфекцією через донорську кров подальше лікування, наприклад, трансплантація кісткового мозку, буде мати дуже низьку якість.

Як заявила на брифінгу народний депутат, член наглядової ради НДСЛ “Охматдит” Вікторія Сюмар, останні роки поставки відповідних тестів та реагентів були регулярними, зокрема через те, що їх закупівлі здійснювалися через міжнародні організації. Наразі, за її словами, закупівлі відповідних препаратів провалені.

“Ми як члени опікунської ради Охматдит хочемо повідомити, що вперше за багато років МОЗ провалило закупівлі тестових систем, які дозволяють перевіряти кров на наявність гепатиту та інших хвороб, тобто ту кров донорів, яка потім використовується для лікування онкохворих дітей. Такі тестові системи для перевірки крові поставлялися роками в Охматдит, вони здійснювалися в межах міжнародних закупівель у системі МОЗ. Зараз це зірвано, і Охматдит вперше за багато років не отримав таких тестових систем” - сказала Сюмар.

За її словами, опікунська рада Охматдиту неодноразово спілкувалася з керівництвом МОЗ, зокрема з першим заступником міністра (на той час — ред.) Андрієм Семиволосом і отримала запевнення, що тест-системи для перевірки донорської крові будуть доставлені. Втім, за словами Сюмар, цього не відбулося.

Сюмар також повідомила, що наступного тижня Рада має розглянути перерозподіл бюджету, зокрема буде перерозподілено бюджет в рамках МОЗ.