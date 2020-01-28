"Мільйон на крові": ексзавідувачу відділення “Охматдиту” вручили підозру

Київська місцева прокуратура №10 повідомила про підозру у службовій недбалості колишньому завідувачу одного з відділень НДСЛ “Охматдит”.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою №10 повідомлено про підозру у службовій недбалості колишньому завідувачу одного з відділень НДСЛ "Охматдит" Міністерства охорони здоров'я України”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець, всупереч покладеним функціональних обов’язків, не забезпечив належний контроль за повнотою обліку препаратів крові та їх компонентів, які використовуються під час обстеження та лікування дітей, що потребують термінового переливання крові.

Як зауважують у пресслужбі прокуратури Києва, несумлінне ставлення посадовця до своїх обов’язків створило умови для нецільового чи неналежного використання цих лікарських засобів, та як наслідок - безпідставне списання препаратів крові та їх компонентів на суму понад 1 мільйон гривень.

Зазначається, що дії посадової особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України – службова недбалість, тобто невиконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудове розслідування триває.