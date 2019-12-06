Будівництво і обладнання: Скалецька сказала, коли завершаться всі роботи в Охматдиті

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька сподівається, що будівництво лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" завершиться до кінця наступного року.

Таку думку вона висловила під час брифінгу у Верховній Раді у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наступного року ми плануємо завершити будівництво, і з виділених коштів бюджету 2020 року закупити обладнання, яке буде встановлене і дасть можливість уже з другого півріччя організувати надання допомоги в онкологічних відділеннях. А до кінця року ми зробимо все для того, щоб дофінансувати лікарню "Охматдит" і встановити все необхідне обладнання. І в кінці наступного року ми очікуємо, що всі роботи по лікарні "Охматдит" будуть завершені", - сказала Скалецька.

Міністр подякувала парламентаріям за ухвалення закону "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", який передбачає виділення 200 млн грн на будівництво Охматдиту.

"Щойно відбулося в парламенті досить позитивне рішення для українських діток, для українських громадян, для взагалі можливості створювати в Україні надання високоякісної високоспеціалізованої медичної допомоги", - зазначила Скалецька.

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Вона також подякувала Президенту, який зі свого фонду підтримки Президента України виділив кошти і передав 8 млн грн для лікарні "Охматдит".

Скалецька зазначила, що для завершення будівництва корпусів дитячої лікарні потрібно близько 2 млрд грн.

"Потреба, котра була заявлена для того, щоб фіналізувати всі роботи в лікарні "Охматдит", є близько 2 млрд грн. Але ми сьогодні ведемо ще перемовини з фондами для того, щоб знайти ці кошти в наступному році не лише з державного бюджету, для того, щоб усе завершити в наступному році... У наступному році, в другому півріччі, в нас є шанс для того, щоб повністю окремі відділення вже мали можливість бути запущені, а до кінця року - всі корпуси", - розповіла Скалецька.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 грудня ухвалила президентський закон "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (2505), який передбачає збільшення видатків на будівництво лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" на суму 200 млн гривень.