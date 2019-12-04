Уряд призначив Скалецькій заступника

Кабінет міністрів призначив заступником міністра охорони здоров’я Дмитра Коваля, який займатиметься розвитком системи трансплантації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"4 грудня уряд призначив заступником міністра охорони здоров’я Дмитра Коваля. Головним напрямом його роботи на посаді заступника міністра буде запуск та розвиток системи трансплантації в Україні", - йдеться у повідомленні.

Дмитро Коваль має медичну освіту.

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Він був співавтором та учасником впровадження Державної програми боротьби з гепатитами, національних клінічних настанов та протоколів медичної допомоги при вірусних гепатитах, членом численних робочих груп при МОЗ України, членом правління європейської асоціації (ELPA), членом професійної асоціації (EASL) та Всесвітнього альянсу боротьби з гепатитами (WHA).

Працював над впровадженням змін у системі охорони здоров’я України. Займався вирішенням складних питань, пов’язаних із лікуванням орфанних хворих, проблем, пов’язаних із гемодіалізом, колоректальним раком та іншим.

Коваль запровадив низку освітніх програм та навчальних курсів для українських лікарів.

Має багаторічний управлінський досвід, а також досвід у сферах аналітики, досліджень, планування.

До призначення на посаду заступника міністра Дмитро Коваль працював у команді Проєктного офісу реформ при МОЗ України.

Фото: Ельдара Сарахмана / rozmova.wordpress.com