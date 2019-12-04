Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень на засіданні 4 грудня.

Про це інформує Урядовий портал.

Зокрема, уряд призначив заступником міністра охорони здоров’я Дмитра Коваля; державним секретарем Мінсоцполітики Олену Богачову, заступниками голови Фонду державного майна – Андрія Єгорова та Костянтина Кошеленка.

Також Кабмін звільнив з посади першого заступника голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Олександра Чаузова; з посади першого заступника голови Державної фіскальної служби Сергія Білана; з посади голови Державної служби з питань праці Романа Чернегу; з посади голови правління Державної іпотечної установи Андрія Камуза; з посади голови правління ПАТ “Національна акціонерна компанія “Надра України” Ярослава Климовича.

Крім того, Кабінет міністрів поклав тимчасове виконання обов’язків: голови Державної служби з питань праці - на Ігоря Дегнера; президента Державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” - на Павла Павлишина; голови правління Державної іпотечної установи - на В’ячеслава Фролова.

Кабінет міністрів також встановив переможців конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А» на посади: голови Українського інституту національної пам’яті – Антона Дробовича та заступників голови Державної фіскальної служби - Дениса Шендрика та Роберта Зелді.

Згідно з повідомленням, урядовці погодили призначення виконуючим обов’язки голови правління Акціонерного товариства “Державна продовольчо-зернова корпорація України” – Чернявського Саймона. Також Кабінет міністрів оголосив конкурс на зайняття посади першого заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції.