Міноборони попереджає: у радіо Армія FM з'явився фейковий клон

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Міноборони.

«Армія FM виявила в Play Market псевдододаток «Армія FM онлайн» нібито для прослуховування armyfm.com.ua. Попереджаємо! Жодного стосунку до Армія FM - перше в Україні військове радіо - цей додаток не має! Там грає ворожа пропагандистська музика із-за порєбріка», - йдеться в повідомленні.

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В Міноборони звернулись до українських громадян з проханням поскаржитись на додаток bit.ly/3qVANsa.