Зеленський закликав дипломатів долучитися до переговорів щодо COVID-вакцини

Про це він сказав, відкриваючи в онлайн-форматі Конференції керівників закордонних дипломатичних установ України за участю послів, постійних представників та генеральних консулів нашої держави за кордоном, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Важливо забезпечити Україну ліцензованою антикоронавірусною вакциною якісного виробництва. Над цим завданням працює керівництво держави, дипломатичний корпус і працівники українських спецслужб. Таким шляхом ідуть усі країни світу, так маємо працювати і ми”, - сказав Зеленський.

За його словами, першу партію вакцин у рамках глобальної ініціативи COVAX Україна має отримати наприкінці першого - на початку другого кварталу 2021 року, втім, МОЗ веде перемовини з виробниками, щоб розпочати щеплення населення в лютому. “Коли ми говоримо ревакцинація, я зараз звертаюся до наших послів у Великій Британії, у Сполучених Штатах, Франції, Німеччині, Італії, до представника при ЄС, але це не означає, що всім іншим послам треба розслаблятися”, - сказав Зеленський і додав: "Ми над цим працюємо і вас дуже прошу це робити".

Як повідомляв Укрінформ, у рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини від COVID-19, якої вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.

МОЗ розраховує на вакцинацію від COVID-19 щонайменше 21 млн осіб, перш за все із груп ризику: медиків, військовослужбовців, освітян, правоохоронців, людей із хронічними хворобами, літніх людей.